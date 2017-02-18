Зуйков: «Зенит-2» может обыгрывать любую команду ФНЛ, это сто процентов

Защитник «Зенита-2» Сергей Зуйков поделился впечатлениями от поражения в матче Кубка ФНЛ с «Енисеем» (1:3) и высоко оценил силу своей команды.
«Наш план на игру был показать хороший содержательный футбол и выиграть. Конечно, хочется побеждать в каждом матче, но сейчас в первую очередь нам нужно наиграть тактические схемы, притереться друг к другу. В команде много новых футболистов, я в их числе. Обидно, что не получилось добиться результата в матче с «Енисеем». Предпосылки к победе были, и игра могла сложиться как в одну сторону, так и в другую. Допустили ошибки в обороне. Поле внесло коррективы в игру. На таком поле тяжело играть в комбинационный футбол, а для нас это актуально, потому что мы стараемся держать мяч и вести игру. Но несмотря на это, в игре всё равно было много положительных моментов. Думаю, дальше будет лучше.
«Енисей» можно было обыгрывать, как и любого другого, мы это можем. Тот же самый «Урал», который выступает в РФПЛ. Думаю, если бы мы играли не в первый день сразу после прилета на Кипр, то на хорошем поле результат мог быть совершенно другим. У нас очень хорошая команда, несмотря на молодость. Здесь собраны квалифицированные футболисты, и в ФНЛ мы можем обыгрывать любую команду, это сто процентов", — цитирует Зуйкова сайт «Зенита».