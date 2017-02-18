Кураньи: мне не кажется, что «Динамо» никому не нужно

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым признался, что сильно переживает из-за происходящего в московском клубе.
«Я знаю, что сейчас «Динамо» рушится. Клуб чуть ли не стадиона лишился. Честно – я не понимал, что к этому шло. Футболисты показывают себя на поле и ориентируются на простые вещи: условия, базу, организацию процесса, выплату денег. С этим в «Динамо» всё было в порядке, а происходящее за нашими спинами было скрыто. Да и, наверное, неправильно, если бы мы этим интересовались больше, чем игрой. Ситуация обострилась после моего ухода, но я переживаю. У меня есть сильные чувства к «Динамо».
Будет ужасно, если Россия потеряет огромный клуб с традициями. Да, на него ходит мало болельщиков. Может, всё изменит новый стадион. Хотя дело в том, что футбол просто не такой популярный, в России больше любят хоккей. Слушайте, я правда уверен, что и на «Динамо» будет ходить намного больше людей после строительства стадиона. Мне не кажется, что клуб никому не нужен», — сказал Кураньи.
Полную версию интервью с Кураньи читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.