Широков: два из трёх российских клубов точно должны пройти в 1/8 финала ЛЕ

Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков выразил мнение, что два из трёх российских клубов, играющих на стадии 1/16 финала Лиги Европы, точно должны пройти в следующую стадию. В первых матчах «Ростов» и «Краснодар» добились домашних побед над «Спартой» (4:0) и «Фенербахче» (1:0) соответственно, а «Зенит» проиграл в гостях «Андерлехту» (0:2).
«Смотрел первый матч „Ростова“, ростовчане великолепно играли. А „Зенит“ не смотрел. Но, вообще, петербуржцы всегда достаточно натужно играют с бельгийцами на выезде. Несмотря на то, что „Зенит“ проиграл, всё-таки задел у российских клубов в еврокубках есть. „Краснодар“ выиграл, „Ростов“. Два из трёх клубов точно должны пройти.
Трудно сказать, почему клубы так тяжело начинают играть после зимнего перерыва. У всех разные причины. Тем более на выезде всегда тяжелее играть. Как объяснить такую масштабную трансферная кампанию „Зенита“? Для усиления. Они же собираются играть на двух фронтах, до победного конца», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.