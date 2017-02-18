Кононов собирается принять решение о работе в новой команде ближе к лету

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал, почему отказался возглавить сборную Беларуси, а также сообщил, что будет принимать решения о возвращении к тренерской деятельности ближе к лету.
«Я действительно отказался возглавить сборную Беларуси, потому что мне нужно было дать ответ уже к началу марта, к весенним контрольным играм. Но я пока не готов к этому. Приглашения продолжают поступать, и я буду их и дальше рассматривать, но решение буду принимать ближе к лету», – сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Последним местом работы Кононова был «Краснодар», который он возглавлял с августа 2013-го по сентябрь 2016 года.