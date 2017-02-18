Иванов: если Радимов не хочет приезжать на Кубок ФНЛ, пускай не приезжает

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что Кубок ФНЛ полезен российским игрокам и молодым арбитрам, поэтому турнир нужно проводить дальше. Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что организация Кубка ФНЛ находится на катастрофическом уровне и проводить такой турнир не стоит.
«Мы, будучи ещё в ФНЛ, играли в этом Кубке, это очень хорошая проверка, мне всегда турнир нравился и будет нравиться, он полезен и действительно нужен. Мы проверяем не только футболистов, но и молодых арбитров — если мы не будем давать им работать на таких матчах, то у нас не будет ни судей, ни игроков. Я буду всегда за этот турнир, и я очень благодарен руководству ФНЛ, что оно разрешило нам сыграть в этом турнире.
Если Радимов не хочет приезжать, пускай не приезжает. Сейчас турнир стал открытым, это раньше сюда приезжали только клубы из лиги, а теперь играют команды Премьер-Лиги и несколько команд из второго дивизиона. Никто никого не заставляет, в том числе и Радимова: если не хочешь играть, не играй», — цитирует Иванова ТАСС.