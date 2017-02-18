Дворкович: фильм BBC про российских болельщиков? Это было ожидаемо

Вице-премьер России и председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович поделился мнением о фильме британского телеканала BBC о российских болельщиках. 16 февраля телеканал показал фильм «Армия хулиганов России», основой для которого послужили столкновения с участием российских болельщиков на чемпионате Европы 2016 года.
«Такие информационные всплески для нас были ожидаемы. Было понятно, что они готовят. Но, надеюсь, что у людей есть понимание, что во всех футбольных странах есть проблемы с болельщиками. Однако есть много тех, кто любит футбол и приходит на стадион посмотреть на красивую игру. С проблемными группами надо работать, пресекать соответствующие действия и не допускать появления на стадионах тех, кто был уже замечен в хулиганских группировках. Нужно действовать вместе и не пытаться использовать данные трудности для организации спортивных мероприятий», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата».