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Дворкович: фильм BBC про российских болельщиков? Это было ожидаемо

18 февраля 2017, суббота. 15:04. Футбол
Вице-премьер России и председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович поделился мнением о фильме британского телеканала BBC о российских болельщиках. 16 февраля телеканал показал фильм «Армия хулиганов России», основой для которого послужили столкновения с участием российских болельщиков на чемпионате Европы 2016 года.

«Такие информационные всплески для нас были ожидаемы. Было понятно, что они готовят. Но, надеюсь, что у людей есть понимание, что во всех футбольных странах есть проблемы с болельщиками. Однако есть много тех, кто любит футбол и приходит на стадион посмотреть на красивую игру. С проблемными группами надо работать, пресекать соответствующие действия и не допускать появления на стадионах тех, кто был уже замечен в хулиганских группировках. Нужно действовать вместе и не пытаться использовать данные трудности для организации спортивных мероприятий», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Болельщики — Футбол ЧМ-2018
Новости. Футбол
18 февраля 2017, суббота
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