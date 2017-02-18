Россия вышла в финал Кубка Легенд, Аленичев и Карпин оформили по хет-трику

На международной футбольном турнире «Кубок Легенд», проходящем в Москве, сборная России со счётом 13:4 разгромила сборную «Звёзд футбола».
Хет-трики оформили Дмитрий Аленичев, Валерий Карпин и Олег Корнаухов. Также отличились Константин Зырянов, Евгений Алдонин и Егор Титов.
Кубок Легенд
Россия — Звёзды футбола — 13:4
Голы: Мендьета (0:1); Карпин (1:1); Дзамбротта (1:2); Аленичев (2:2); Булыкин (2:3); Зырянов (3:3); Аленичев (4:3); Корнаухов (5:3); Аленичев (6:3); Дафф (6:4); Алдонин (7:4); Карпин (8:4); Дафф (9:4, автогол), Титов (10:4); Корнаухов (11:4); Корнаухов (12:4), Карпин (13:4).
Российская команда заняла первое место в своей группе и в воскресенье, 19 февраля, сыграет в финале «Кубка Легенд».