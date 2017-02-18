Тренер «Хаддерсфилда»: когда работал в «Боруссии», говорил Клоппу о таланте Зане

Главный тренер «Хаддерсфилд Таун» Давид Вагнер сообщил, что, когда работал в дортмундской «Боруссии», оповещал её бывшего наставника Юргена Клоппа о таланте полузащитника Лероя Зане. В последствии немецкий футболист подписал контракт с «Шальке», а прошлым летом перешёл в «Манчестер Сити», который является одним из конкурентов «Ливерпуля» — нынешней команды Клоппа.
«О Зане я знал и раньше. Когда работал в «Боруссии», это было моей работой рассказать Клоппу о нём, как об одном из талантливых игроков в своём возрасте. Я поставил Юргена в известность о Лерое, но футболист впоследствии перешёл в «Шальке».
Зане ещё очень молод и обладает большим талантом. Немного удивлён его убедительными выступлениями в последние недели. Хотя у него для этого есть необходимый талант и умения», — цитирует Вагнера Manchester Evening News.
В нынешнем сезоне 21-летний Зане провёл 13 матчей за «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, забил два гола и отдал голевую передачу.