«Бёрнли» — «Линкольн Сити»: хозяева вышли на поле в сопровождении пенсионеров

В эти минуты «Бёрнли» принимает на своём поле «Линкольн Сити» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Встреча проходит на стадионе «Терф Мур». По итогам первого тайма счёт на табло – 0:0.
Перед началом игры хозяева появились на поле в сопровождении пенсионеров, а не детей, как это по традиции принято в футболе. Участие в этой акции, которую клуб устроил в благодарность пенсионерам за многолетнюю поддержку команды, приняли пожилые люди от 69 до 85 лет.
Посмотреть фотографию с появлением на поле игроков «Бёрнли» в сопровождение пожилых людей можно здесь.