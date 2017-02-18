«Сочи» подписал контракт с И. Калешиным

«Сочи» заключил контракт с 33-летним защитником Игорем Калешиным, сообщает официальный сайт клуба, выступающего в ПФЛ.
«Футбольный клуб «Сочи» рад приветствовать Игоря в своих рядах и рассчитывает, что его опыт выступлений на самом высоком уровне поможет «орлам» добиться поставленных целей!» — говорится в сообщении.
Последние три сезона Калешин выступал за тульский «Арсенал» и был отзаявлен клубом в феврале этого года.
Ранее Калешин также защищал цвета «Волгаря», «Черноморца», «Тюмени», «Газовика», «Лады» и «Дружбы».