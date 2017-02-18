Аленичев: совет Дзюбе, как капитану? Артём молодец, он и так всё знает

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о шансах «Зенита» отыграться после 0:2 в ответном матче противостояния с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы, а также похвалил форварда питерской команды Артёма Дзюбу.
«Результат «Зенита» в матче против «Андерлехта» очень удивил. Думал, что петербуржцы там хотя бы не проиграют. Но верю, что они смогут отыграть эти два мяча, и все наши команды пройдут дальше. Хотя «Краснодару» будет очень непросто.
Неправда, что Луческу готовит «Зенит» только для борьбы в чемпионате России. Я в это не верю. Думаю, что такой клуб не будет расставлять приоритеты. Не сомневаюсь, что перед «Зенитом» стоит задача выступать по максимуму во всех турнирах. Клуб может себе это позволить — он обладает большими финансовыми ресурсами. Посмотрим, как проявят себя новички. Думаю, что те, кого «Зенит» приобрёл, в состоянии показывать сильный футбол. Вы хотите, чтобы они купили нового Халка? Увы, Халка уже не будет.
Какой я могу дать совет Дзюбе, как капитану? Он и так всё знает! Артём молодец, парень с характером», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.