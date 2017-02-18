Браво выйдет в основном составе «Манчестер Сити» на матч с «Хаддерсфилдом»

Стал известен стартовый состав «Манчестер Сити» на матч 1/8 финала Кубка Англии против «Хаддерсфилд Таун». В основе «горожан» выйдет чилийский голкипер Клаудио Браво, который в последних четырёх матчах команды оставался на скамейке запасных.
«Манчестер Сити»: Браво, Сабалета, Стоунс, Отаменди, Коларов, Фернандо, Делф, Фернандиньо, Навас, Нолито, Агуэро.
Запасные: Кабальеро, Санья, Зане, Стерлинг, Де Брёйне, Гарсия, Ихеаначо.
Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.