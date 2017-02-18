Монтелла: Берлускони доказал мне, что великолепно разбирается в футболе

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла рассказал о взаимоотношениях с владельцем итальянского клуба — Сильвио Берлускони.
«С огромным уважением отношусь к Берлускони и всегда буду благодарен ему за шанс, который он мне предоставил. Конечно, разногласия могут случаться, я с уважением отношусь к ним, ведь с определёнными вещами можно как соглашаться, так и не соглашаться.
Берлускони доказал мне, что великолепно разбирается в футболе. Некоторые слухи действительно правдивы, но Сильвио регулярно хвалит меня за работу. Думаю, общение с президентом может помочь команде прогрессировать.
Очень рад, что тренирую «Милан», я хотел работать в этом клубе и надеюсь, что продолжу своё дело. Но не всё зависит от меня», — цитирует Монтеллу Football Italia.