Гамейро посвятил хет-трик бабушке, которая ушла из жизни на этой неделе

Нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро, оформивший хет-трик в выездном матче 23-го тура чемпионата Испании с хихонским «Спортингом» (4:1), посвятил забитые мячи своей бабушке. Французскому футболисту потребовалось менее пяти минут, чтобы при счёте 1:1 забить три гола.
«На этой неделе умерла бабушка. Это очень тяжёлый момент. Сегодня я посвящаю ей свои три гола», — приводит слова Гамейро Squawka.
Гамейро перешёл в «Атлетико» из «Севильи» летом 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании на его счету девять голов и пять результативных передач в 22 матчах.