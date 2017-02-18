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Гамейро посвятил хет-трик бабушке, которая ушла из жизни на этой неделе

18 февраля 2017, суббота. 18:10. Футбол
Нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро, оформивший хет-трик в выездном матче 23-го тура чемпионата Испании с хихонским «Спортингом» (4:1), посвятил забитые мячи своей бабушке. Французскому футболисту потребовалось менее пяти минут, чтобы при счёте 1:1 забить три гола.

«На этой неделе умерла бабушка. Это очень тяжёлый момент. Сегодня я посвящаю ей свои три гола», — приводит слова Гамейро Squawka.

Гамейро перешёл в «Атлетико» из «Севильи» летом 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании на его счету девять голов и пять результативных передач в 22 матчах.
Источник: Squawka Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Спортинг Хихон Кевин Гамейро
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