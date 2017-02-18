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Стал известен состав «Краснодара-2» на матч с «Волгарём» в Кубке ФНЛ
18 февраля 2017, суббота. 19:05.
Футбол
Стал известен стартовый состав «Краснодара-2» на матч третьего тура группового этапа Кубка Футбольной национальной лиги с «Волгарём», который проходит в эти минуты на Кипре.
«Краснодар-2»:
Латышонок, Гогличидзе, Парадин, Бородин, Стежко, Григорян, Байрамян, Черчесов, Мацукатов, Сергеев, Бутенко.
За видеотрансляцией матча между «Краснодаром-2» и «Волгарём» можно следить на этой странице.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Волгарь
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