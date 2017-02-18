«Боруссия» Д разгромила на своём поле «Вольфсбург»

В матче 21-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» принимала на своём поле «Вольфсбург». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Лукаш Пищек и Усман Дембеле, ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник гостей Джеффри Брума.
В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Хоффенхайм» обыграл «Дармштадт 98» (2:0), «Айнтрахт» уступил «Ингольштадту 04» (0:2), а «Майнц» проиграл «Вердеру» (0:2).