Хави: верю, что в домашнем матче с «ПСЖ» «Барселона» может отыграться

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави проанализировал игру каталонской команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Играя на выезде, подопечные Луиса Энрике потерпели поражение со счётом 0:4.
«В плане интенсивности, темпа игры, физики и тактики «ПСЖ» был на топ-уровне. У «Барселоны» не было никаких шансов. Траппа вообще не беспокоили. «ПСЖ» был более агрессивным, чем «Барселона», они играли на более высокой скорости. Именно в этом и было отличие, потому что в плане класса обе команды более-менее равны.
«Барселона» создавала угрозу только тогда, когда у Неймара появлялась возможность обыграть кого-то один на один. Бускетс и Иньеста, которые вернулись после травм, были не в лучшей форме.
Каталонцы сыграли не на своём обычном уровне, но я верю, что дома «Барселона» может отыграться, хотя будет трудно. Не нужно сдаваться, они ещё не вылетели», — цитирует Хави Marca.