Сборная Германии станет соперником России в финале Кубка Легенд

Сборная Германии вышла в финал международного футбольного турнира «Кубок Легенд», где сыграет с командой России. Немцы выиграли оба матча в своей группе — сначала с итальянцами (10:6), а затем с португальцами (9:5).
Сборная России ранее в своей группе также заняла первую строчку, переиграв команду Нидерландов (6:5), а затем сборную «Звёзд футбола» (13:4).
В матче за пятое место сыграют Италия и сборная «Звёзд футбола», в игре за третье место — Нидерланды и Португалия. Все матчи пройдут в воскресенье, 19 февраля.