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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гвардиола: я не разочарован, «МС» играл с одним из лучших клубов Чемпионшипа

18 февраля 2017, суббота. 20:33. Футбол
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Хаддерсфилд Таун» (0:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии. Командам предстоит провести переигровку.

«Я не разочарован, ведь мы играли с одной из лучших команд Чемпионшипа. Два дня назад на этом поле была регбийная игра, поэтому оно стало медленным, но мы всё равно провели хороший матч. Всегда сложно играть с лучшими командами Чемпионшипа. У меня нет никаких сожалений, игроки сделали всё, о чём я их просил», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

«Хаддерсфилд» после 31 сыгранного матча занимает третье место в таблице Чемпионшипа.
Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Хаддерсфилд Таун Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
18 февраля 2017, суббота
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