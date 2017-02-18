Гвардиола: я не разочарован, «МС» играл с одним из лучших клубов Чемпионшипа

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Хаддерсфилд Таун» (0:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии. Командам предстоит провести переигровку.
«Я не разочарован, ведь мы играли с одной из лучших команд Чемпионшипа. Два дня назад на этом поле была регбийная игра, поэтому оно стало медленным, но мы всё равно провели хороший матч. Всегда сложно играть с лучшими командами Чемпионшипа. У меня нет никаких сожалений, игроки сделали всё, о чём я их просил», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.
«Хаддерсфилд» после 31 сыгранного матча занимает третье место в таблице Чемпионшипа.