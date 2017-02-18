Кирьяков: до идеальной игры тульскому «Арсеналу» ещё нужно время

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков после ничьей с «Пахтакором» (0:0) в товарищеском матче подвёл итоги встречи.
«Получили очередную пищу для размышлений. Были и хорошие, и негативные моменты. В первые пять минут должны были забивать, потом были моменты у Вергары и Шевченко. Исполнительского мастерства не хватило. Но комбинации порадовали. Надо понимать, что мы находимся в работе, постоянно совершенствуемся. Готовимся к «Оренбургу». Что касается новичков, то Сунзу выиграл практически все единоборства, а Александров чуть потерялся на поле. В принципе, я доволен ребятами, но до идеальной игры нам ещё нужно время», — цитирует Кирьякова пресс-служба клуба.