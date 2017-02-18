РФС потратил 720 тыс. рублей на медобследование судей РФПЛ

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что организация потратила около 720 тыс. рублей на углублённое медицинское обследование судей РФПЛ.
«Сейчас мы провели специализированное углублённое медицинское обследование судей, чего никогда не было. И у некоторых были замечания по состоянию здоровья. Очень важно, что это выявлено. И это стоит больших денег.
Могу сказать, что обследование на каждого арбитра стоит около 12 тыс. рублей, а у нас 60 арбитров. Но это оправданная вещь, а не блажь, которая попала кому-то в голову», — цитирует Будогосского «Р-Спорт».
Руководитель судейского корпуса РФС сообщил также, что обслуживанием матчей РФПЛ во второй половине сезона будут заниматься 20-22 главных судьи.
«Я думаю, что мы выйдем на 20-22 человека. Сейчас у нас на сборе РФПЛ находятся 60 человек. Мы взяли ряд судей, которые работали в ФНЛ: Арсламбекова, Олега Соколова, Волошина. Возвратили на просмотр для судейства в РФПЛ Николая Ерёмина, которому незаслуженно не давали дороги вернуться в премьер-лигу.
Но отмечу, что эти судьи у нас на просмотре. Окончательно решать будем позднее, после чего выдвинем список на исполком или бюро исполкома РФС. Но ещё раз отмечу, что мы всем приехавшим на сбор РФПЛ судьям сказали, что они кандидаты», — сказал Будогосский.