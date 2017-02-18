Ал. Миранчук: было приятно сыграть в товарищеской игре против Лавесси и Эрнанеса

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, который забил победный гол в товарищеском матче с китайским клубом «Хэбэй Чайна Форчун» (1:0), подвёл итоги встречи. Хавбек отметил, что ему было приятно встретится со звёздными игроками соперника бразильским полузащитником Эрнанесом и аргентинским форвардом Эсекьелем Лавесси.
«Это пока только сборы. Главное, чтобы у нас потом в чемпионате всё залетало. Было очень приятно поиграть против таких футболистов, как Лавесси и Эрнанес. Хотя они уже играют не в такую силу, как раньше. Мне кажется, это заметно. Но всё равно круто с ними встретиться. Согласился бы я поехать в чемпионат Китая? У меня контракт с «Локо». Да и вообще туда едут те, кто заработал себе имя. Так что мне есть куда прибавлять», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.