Раньери: когда клуб 3-го дивизиона побеждает чемпиона АПЛ, это вызывает вопросы

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери прокомментировал поражение от «Миллуолла» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Англии.
«Я очень разочарован. Мы хорошо играли в первом тайме, неплохо в начале второго, но когда соперник остался в меньшинстве, то играл лучше нас. Они заслужили победу. Когда у нас есть реальная возможность пройти в следующий раунд, нужно побеждать. Я предоставил игрокам прекрасный шанс.
Когда команда третьего дивизиона побеждает чемпиона АПЛ, это вызывает вопросы, почему так произошло. Мы должны отреагировать как можно скорее. «Лестер» лучше, чем «Миллуолл», но «Миллуолл» сегодня заслужил победу», — цитирует Раньери BBC Sport.