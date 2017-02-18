Гаджиев: «Амкару» как минимум нужен ещё один защитник после ухода Джикии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал итоги заключительного матча второго тренировочного сбора с казахстанским «Актобе» (1:0) и отметил, что команде нужно найти защитника после ухода Георгия Джикии в «Спартак».
«Сегодняшний матч проводили на фоне накопленной к концу сбора усталости. Тем не менее, создали достаточное количество голевых моментов, несколько раз попадали в штанги, но мяч в ворота долгое время, что называется, «не шёл». Рад, что в итоге нам удалось одержать победу.
Как правило, на сборах не бывает улучшения динамики качества игры. Напротив, первые матчи обычно даются легче, а затем сказываются нагрузки, копится усталость. На мой взгляд, в прошедшем игровом цикле лучшей по качеству стала игра с национальной сборной Узбекистана. Несмотря на результат (0:1), в этом матче мы показали наиболее качественную, целостную игру, хотя и допустили несколько индивидуальных ошибок в обороне.
Что касается сегодняшнего матча, считаю, нам не слишком удался первый тайм. Допустили достаточное количество брака, были вопросы по качеству игры. В перерыве мы поговорили, и второй тайм, особенно его стартовый отрезок, команда провела значительно лучше. Игроки «завелись», очень хотели выиграть и в итоге добились желаемого исхода. В целом, сбор провели нормально, все запланированные мероприятия выполнили. Но, к сожалению, нам пока не удалось до конца решить вопрос комплектования команды. Как минимум, нам нужен ещё один игрок для укрепления резерва в линии защиты, ослабленной после ухода Джикии», — цитирует Гаджиева сайт «Амкара».