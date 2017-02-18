Жинола: на Евро-2016 Погба показал где-то 30-40% от того, на что способен

Бывший полузащитник сборной Франции, «ПСЖ» и «Тоттенхэм Хотспур» Давид Жинола сравнил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и полузащитника «шпор» Деле Алли.
«Мы говорим об очень молодых игроках и сравнивать их не совсем правильно. Через пять лет многое изменится. Во время Евро-2016 я говорил, что сборная Франции выступила очень хорошо, но Погба показал, пожалуй, где-то 30-40% от того, на что способен. Мы всё ещё не видели его лучшей игры.
Алли очень талантлив, но и он только растёт, он ещё не до конца сформировался. Им обоим ещё многое нужно сделать, поработать над многими компонентами игры. Надо подождать, чтобы увидеть их лучшую игру», — цитирует Жинолу talkSPORT.