Бэйл: мне понадобится ещё пару недель, чтобы набрать оптимальную форму

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл после победного матча с «Эспаньолом» (2:0) в 23-м туре чемпионата Испании отметил, что пока не набрал оптимальную форму. Валлийский футболист вышел на замену и забил в первой же игре после трёхмесячного отсутствия из-за травмы.
«Мне ещё понадобится пару недель, чтобы набрать оптимальную форму и быть готовым на 100%. Сегодня я чувствовал себя хорошо. Последние три месяца я напряженно работал, чтобы восстановиться.
Было сложно наблюдать за командой со скамейки. Однако, по крайней мере, мы выигрывали. Хотим побеждать во всех соревнованиях. Теперь я могу помочь команде в этом», — цитирует Бэйла Marca.