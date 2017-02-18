Клопп: я не скучаю по Лиге чемпионов, но хочу туда вернуться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не скучает по Лиге чемпионов, но хочет вернуться в этот турнир.
«Я не скучаю по Лиге чемпионов. Но, конечно же, мне очень нравилось играть в этом турнире и „Ливерпуль“ хочет туда вернуться. Для того, чтобы добиться этого, нам нужно хорошо поработать. В прошлом сезоне мы не смогли попасть в ЛЧ. Сейчас мы работаем, чтобы вернуться туда как можно скорее. Мы хотим быть частью такого престижного турнира, но для этого нужны победы в АПЛ», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.