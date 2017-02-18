Конте: рад, когда хорошую игру показывают футболисты, редко выходящие на поле

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии.
«Очень сложный матч, но мы знали, что он таким получится. Результат встречи показывает, что лёгких игр не бывает. Не забывайте, что я сделал семь изменений в стартовом составе. Приятно, когда хорошую игру показывают футболисты, редко выходящие на поле.
Я раз за Педро и за всю команду. Мы должны продолжать в том же духе. Сегодня мы показали большое желание победить и продолжить выступления в Кубке Англии», — цитирует Конте BBC Sport.