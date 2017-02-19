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Болельщики «Динамо» подарили Шунину именную футболку за верность клубу
19 февраля 2017, воскресенье. 00:01.
Футбол
Болельщики «Динамо» преподнесли вратарю
Антону Шунину
именную футболку — «к 30-летию и за верность клубу». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
Шунин, которому 27 января исполнилось 30 лет, является воспитанником «Динамо» и выступает за бело-голубых на протяжении всей карьеры.
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здесь
.
Источник:
Официальный "Твиттер" ФК "Динамо" Москва
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