Директор «Боруссии» Д Ватцке получал угрозы от фанатов «РБ Лейпциг»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что после матча с «РБ Лейпциг» (1:0) в 19-м туре чемпионата Германии получал угрозы от фанатов саксонского клуба. Во время игры дортмундские болельщики вывесили оскорбительные баннеры в адрес «РБ Лейпциг», а до начала матча напали на поклонников гостевой команды, в том числе женщин и детей.
«Если бы я опубликовал всё, что получил в течение последних двух недель… Были различные письма с угрозами, начиная с „Мы повесим тебя“ до „Когда ты появишься на востоке Германии, то не дойдёшь до Саксонии“. Я лично способен жить с этим, но это очень болезненно для моей семьи», — цитирует Ватцке Goal.