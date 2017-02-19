Максимов пропустит 3 недели и может перейти из тульского «Арсенала» в «Анжи»

Полузащитник тульского «Арсенала» Илья Максимов, который получил травму в начале февраля, может вернуться в «Анжи», сообщает «Спорт-экспресс».
Ранее главный тренер «канониров» Сергей Кирьяков сказал, что Максимов пропустит около шести месяцев, но 30-летний футболист избежал серьезной травмы и может вернуться на поле уже через три недели. По данным источника, Максимов может сменить клуб из-за «шероховатостей во взаимоотношениях с Кирьяковым».
Максимов перебрался в «Арсенал» на правах свободного агента в сентябре 2016 года. В нынешнем сезоне РФПЛ на его счету шесть матчей и одна результативная передача.