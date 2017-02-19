Моуринью: скоро Погба перестанет быть самым дорогим игроком мира

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что в ближайшем будущем хавбек Поль Погба, купленный у «Ювентуса» за £ 89 млн, перестанет быть самым дорогим игроком мира.
«Думаю, через пару лет этот трансфер покажется дешёвым. Должен признать, что немногие клубы понимают, что случится в ближайшем будущем.
Несколько лет назад £ 25 млн платили за феноменального игрока, а сейчас столько стоит молодой футболист. Сейчас, если вы хотите купить перспективного 20-летнего игрока, вы платите за него, как за состоявщуюся звезду.
Думаю, что следующим летом нас ждёт несколько сюрпризов на трансферном рынке, а Поль расстанется со статусом самого дорогого игрока мира. И это хорошо.
Погба находится в хороших условиях, но повышенное внимание к нему отягощает. Когда он играет не лучшим образом, его критикуют эксперты и болельщики.
Уверен, что следующим летом некоторые игроки, обладающие лишь половиной его качеств, будут стоить столько же или дороже и жду, когда он избавится от столь пристального внимания», — цитирует португальца FourFourTwo.