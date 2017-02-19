Иско: решение о своём будущем приму до конца сезона

Полузащитник «Реала» Иско, чей контракт с клубом истекает в 2018 году, не исключил, что уже грядущим летом может покинуть стан мадридцев.
«Я спокоен. Всё, что меня беспокоит, это количество игрового времени. Я счастлив в „Реале“ и хотел бы провести здесь много лет, но карьера игрока коротка.
Решение я приму до конца сезона. На кону моё будущее», — сказал Иско в эфире beIN Sports.
В текущем сезоне Иско провёл 17 матчей, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи, но в стартовом составе вышел лишь 11 раз.