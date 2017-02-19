Моуринью: об уходе Шоу из «МЮ» по окончании сезона не может быть и речи

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что защитник Люк Шоу не покинет команду в конце сезона, несмотря на нехватку игровой практики.
«Нет-нет-нет. Он точно останется, об уходе Шоу из „МЮ“ не может быть и речи. У него была очень тяжёлая травма — действительно, очень тяжёлая. Такие зачастую влияют на игроков ещё и психологически. Он знает, что в защитниках я люблю стабильность и надежность, но не люблю ошибки. Я должен доверять игроку полностью, а тот должен работать, чтобы получить это доверие. Но Шоу мне нравится, он хороший футболист», — цитирует Моуринью Fourfourtwo.