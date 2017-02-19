Тренер «Герты»: результат матча с «Баварией» огорчает нас, мы расстроены

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в 21-м туре чемпионата Германии.
«Матч трудно охарактеризовать, мы расстроены. Наша победа не была бы незаслуженной. Результат огорчает нас, но игра длится до свистка судьи.
Это был очень хороший домашний матч. Наш план отлично сработал, особенно в первом тайме. Я горжусь игроками и фанатами. После перерыва наш план не работал так уж хорошо, и «Бавария» стала оказывать ещё большее давление, — цитирует Дардаи пресс-служба «Герты».