Хартсон: «Лестеру» должно быть стыдно, такое падение команды — шок

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Уэльса Джон Хартсон раскритиковал «Лестер Сити» после поражения команды в 1/8 финала Кубка Англии от «Линкольн Сити» (0:1), выступающего в пятом английском дивизионе.
«Лестеру» должно быть просто стыдно! Такое падение команды — шок. Каждую неделю главный тренер меняет стартовый состав. Да, команда пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, но в плане борьбы и отдачи они не показывают ровным счётом ничего", — цитирует Хартсона BBC Sport.
После 25 туров «Лестер» идёт на 17-м месте в таблице АПЛ в одном очке от зоны вылета.