Скоулз: в «Манчестер Юнайтед» созданы идеальные условия для развития Рашфорда

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил мнение, что форвард Маркус Рашфорд должен остаться в клубе, несмотря на небольшое количество игровой практики.
«Я думаю, что ему сейчас лучше выходить со скамейки и стараться влиять на ход матчей в концовках. Но, опять же, 19-летний парень неизбежно будет испытывать проблемы со стабильностью — это нормально. По-моему, Маркусу очень повезло, что рядом есть тренер, который знает, чего хочет.
Также у Рашфорда есть уникальная возможность следить за тем, как играет и тренируется Златан Ибрагимович, ежедневная работа рядом с таким игроком обычно многое даёт молодым футболистам. Думаю, сейчас Рашфорд находится в идеальных условиях для дальнейшего развития», — цитирует Скоулза Goal.