Мата: приятно играть рядом с таким футболистом, как Мхитарян

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высоко оценил уровень игры своего партнёра по средней линии манкунианцев Генриха Мхитаряна.
«Мхитарян — великолепный игрок, он имеет много хороших качеств. Он замечательно понимает игру, очень быстро принимает решения и не менее быстро действует с мячом в ногах. Он забивает, отдаёт классные передачи — приятно играть рядом с таким футболистом, как он.
Мы понимаем друг друга очень хорошо. Ему всё даётся с видимой лёгкостью. Надеюсь, мы с ним ещё забьём много голов», — сказал Мата в интервью United Review.