«Барселона» интересуется защитниками Росалесом и Хуанфраном Морено

«Барселона» продолжает поиски нового правого защитника на замену травмированному Алейксу Видалю, который выбыл до конца сезона.
Руководство каталонского клуба рассматривает кандидатуры Роберто Росалеса («Малага») и Хуанфрана Морено («Депортиво»), информирует Mundo Deportivo. Стоит отметить, что на обоих футболистов в этом сезоне претендовал казанский «Рубин»: прошлым летом — на Росалеса, а в январе – на Хуанфрана.
Росалес в этом сезоне провёл 22 матча в Примере, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи, а Хуанфран отметился четырьмя результативными пасами в 19 встречах.