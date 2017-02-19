Венгер: я не хочу сравнений с Фергюсоном

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о своём будущем. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2017 года и пока не продлён.
«Могу ли я, как сэр Алекс Фергюсон, проработать 26 лет в одном клубе? У Фергюсон были кое-какие другие интересы в жизни, и он был старше меня. Он был на четыре года старше, он вышел на пенсию в 71, а мне сейчас 67. Может быть, я уйду раньше. Может — позже. Я не хочу сравнений с Фергюсоном, это абсолютно невероятный и уникальный тренер.
Мой приоритет — «Арсенал», нужно будет тщательно проанализировать ситуацию. Я не хочу больше говорить о себе. Значение имеет только следующая игра", — цитирует Венгера Sky Sports.