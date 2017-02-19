Иммобиле: доволен тем, что забил 13-й гол в серии А, — работа окупается

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле поделился впечатлениями от выездного матча 25-го тура серии А с «Эмполи» (2:1). Иммобиле забил гол, ставший для него 13-м в турнире.
«Работа окупается. Это важная победа, я доволен тем, что забил 13-й гол в серии А. Это число не кажется слишком большим, потому что в гонке бомбардиров меня опережают очень сильные форварды. Но эти голы важны, потому что они помогли команде. Рад за партнёров и самого себя», — сказал Иммобиле в эфире Rai Sport.
Посмотреть гол Иммобиле можно здесь.