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Смоллинг: я очень хочу, чтобы Златан остался в «Манчестер Юнайтед»

19 февраля 2017, воскресенье. 11:38. Футбол
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг выразил надежду, что 35-летний форвард Златан Ибрагимович останется в команде после этого сезона.

«Я очень хочу, чтобы Златан остался в „МЮ“, потому что вы сами видите, насколько он значим для команды и как много голов он забивает. Если мы сможем удержать игрока такого класса, все игроки будут очень довольны.

Я не знаю, сколько он ещё хочет играть, но не думаю, что возраст является для Ибрагимовича значимым фактором. Он провёл чуть ли не больше всех матчей в этом сезоне», — цитирует Смоллинга Mirror.
Источник: Mirror Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович Крис Смоллинг
Новости. Футбол
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