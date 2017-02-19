Смоллинг: я очень хочу, чтобы Златан остался в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг выразил надежду, что 35-летний форвард Златан Ибрагимович останется в команде после этого сезона.
«Я очень хочу, чтобы Златан остался в „МЮ“, потому что вы сами видите, насколько он значим для команды и как много голов он забивает. Если мы сможем удержать игрока такого класса, все игроки будут очень довольны.
Я не знаю, сколько он ещё хочет играть, но не думаю, что возраст является для Ибрагимовича значимым фактором. Он провёл чуть ли не больше всех матчей в этом сезоне», — цитирует Смоллинга Mirror.