Гамейро: «Атлетико» способен выигрывать матчи на последних минутах

Нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро прокомментировал победу над хихонским «Спортингом» (4:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании. Французскому футболисту в концовке встречи потребовалось менее пяти минут, чтобы при счёте 1:1 забить три гола.
«Мы знаем, что способны выигрывать матчи на последних минутах. Я нападающий и должен забивать. Я очень усердно трудился, чтобы вновь это сделать. Буду продолжать в том же ключе, стремясь помогать команде забивать», – приводит слова Гамейро официальный сайт «Атлетико».