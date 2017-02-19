Фавр: мне не за что ругать Балотелли, хоть он и получил прямую красную карточку

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр после победы над «Лорьяном» в матче 26-го тура французской Лиги 1 прокомментировал удаление форварда Марио Балотелли. Встреча проходила в Лорьяне на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Мне это не понравилось. Тяжело оставаться вдесятером за 25 минут до конца, да ещё и на выезде. Перед каждой игрой мои последние слова в раздевалке звучат так: „Ни в коем случае не получить красную карточку, осторожнее действовать в своей штрафной, чтобы не привезти пенальти“.
Но мне не за что ругать Балотелли. Я не видел, что там произошло, и не могу что-либо сказать по этому поводу. Марио хорошо работал на тренировках и заслужил место в составе», — цитирует Фавра сайт «Ниццы».
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