Симеоне: рад за Гамейро, сложно забить три гола такой команде, как «Спортинг»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над хихонским «Спортингом» (4:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании. Форварду «матрасников» Кевину Гамейро в концовке встречи потребовалось менее пяти минут, чтобы при счёте 1:1 забить три гола.
«Замены во втором тайме стали ключевыми в матче, поскольку придали нашей игре больше баланса. Также очень важным стал вклад Гамейро. Я рад за Кевина, ведь довольно сложно забить три гола такой команде, как „Спортинг“. Мы не ожидали от этого матча чего-то другого: " «Атлетико» всегда сложно на поле хихонцев", — цитирует Симеоне AS.