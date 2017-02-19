Фердинанд: Стоунсу в «Манчестер Сити» не хватает здорового Компани

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о причинах проблем защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунса, которого часто критикуют за результативные ошибки.
«Стоунса явно просят брать мяч и чаще рисковать, пытаясь найти интересные варианты для передач. Я хотел бы поиграть под руководством Гвардиолы, потому что всегда наслаждался возможностью распоряжаться мячом. Но при таких функциях центрального защитника всё упирается в баланс. Именно поэтому Стоунсу нужно, чтобы рядом был Венсан Компани, а не, скажем, Коларов, у которого гораздо меньше опыта игры в центре.
Стоунсу не хватает здорового Компани, который смог бы страховать его и сделать пару центральных защитников надежнее. Когда молодой игрок приходит в новый клуб, такие вопросы часто оказываются решающими», — цитирует Фердинанда ESPN.