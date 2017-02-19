Форлан: если есть команда, которая способна отыграться с 0:4, то это «Барселона»

Бывший форвард «Атлетико» Диего Форлан прокомментировал игру «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:4).
«Мне кажется, что давление на каталонцев сильно повлияло на их выступление в Париже. Люди настолько привыкают к победам команды, что выигранные трофеи воспринимают как что-то обыкновенное.
Думаю, что если есть команда, которая способна отыграться со счёта 0:4, то это «Барселона». Но для этого в ответной встрече сине-гранатовые должны сыграть в атаке более интенсивно, чем в первом матче», — цитирует Форлана Mundo Deportivo.