Эррера: Кубок Англии — самый удивительный на свете

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера выделил значимость Кубка Англии и отметил высокий уровень организации турнира.
«Это самый старый турнир в мировом футболе и, думаю, самый удивительный Кубок на свете. Кубок Англии отличается фантастической организацией. Оба полуфинала и финал играются на «Уэмбли», шанс сыграть на таком стадионе — огромное событие для команд из низших дивизионов. Каждый клуб хочет выиграть Кубок Англии, а команды не из топ-6 — ещё больше, потому что победа в этом турнире даёт место в Лиге Европы», — цитирует Эрреру пресс-служба «МЮ».