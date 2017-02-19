«Реал» и «Манчестер Сити» контактировали с форвардом «Селтика» Муссой Дембеле

Скауты «Реала» и «Манчестер Сити» на этой неделе контактировали с форвардом «Селтика» Муссой Дембеле, пишет Get Football News France.
Мадридская команда пыталась выведать у представителей 20-летнего футболиста планы игрока, а «горожане» интересовались финансовыми деталями возможной сделки. Оба клуба рассматривают вариант трансфера Дембеле грядущим летом.
В зимнее трансферное окно сообщалось, что французским нападающим интересуются «Челси», «Вест Хэм Юнайтед», «РБ Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне Дембеле провёл 23 матча в чемпионате Шотландии и забил 13 голов (три — с пенальти).