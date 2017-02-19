Клопп рассматривается одним из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассматривается одним из кандидатов на пост наставника «Барселоны», который занимает Луис Энрике, пишет Mirror.
Помимо Клоппа, руководство сине-гранатовых рассматривает вариант со своим экс-игроком Рональдом Куманом, который возглавляет «Эвертон». В стане «Барселоны» есть поклонники как голландского, так и немецкого тренера.
Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» недовольны некоторыми решениями Луиса Энрике и уверены, что он покинет клуб. В последнем матче каталонцы со счётом 0:4 проиграли «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Срок действующего контракта Энрике с клубом истекает летом 2017 года.